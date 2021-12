Zambrotta: «Milan, il calo è fisiologico. Ibra come Cristiano Ronaldo»

Gianluca Zambrotta ha parlato della situazione attuale del Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Mattino

MILAN – «Da quando è arrivato Pioli sono andati in crescendo e i risultati raccontano del bellissimo rendimento della squadra. Poi sono arrivati gli infortuni e come nel caso del Napoli c’è stato un calo fisiologico. Nel Napoli ho detto Osimhen e Koulibaly, nel Milan dico Kjaer come assenza più pesante. Peraltro il Milan credo abbia pagato anche un po’ la scarsa abitudine al doppio impegno settimanale con la Champions.»

IBRA – «Cosa lo rende così speciale? l fatto che sia un professionista assoluto. Direi alla Cristiano Ronaldo. Altrimenti non arrivi a quella età se non sei così. Cura maniacale dell’alimentazione, attenzione al fisico e il lavoro quotidiano. Poi mentalmente è sempre pronto e preparato. Capisco i giovani che sono attratti dalla sua guida.»