Zaccheroni non ha dubbi sul Milan: le sue dichiarazioni su quello che manca a Conceicao

Zaccheroni non ha dubbi sul Milan: «I giocatori di alto livello ci sono ma continua a mancare questo». Le ultimissime sui rossoneri

Alberto Zaccheroni, invitato al trofeo Maestrelli, ha rilasciato questo commento sul Milan. Di seguito le sue dichiarazioni sul momento attuale dei rossoneri.

ZACCHERONI – «La qualità c’è, è indubbio. I giocatori sono di alto livello, ma in campo non lo dimostrano con continuità. Non sai mai se sarà la loro giornata buona o no. A Milano c’è pressione, e chi gioca lì deve sapere convivere con questa pressione».