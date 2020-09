Zaccheroni: «Ibrahimovic rivoluzione le squadre, con lui cambia il mondo»

Intervistato da Milan TV, Alberto Zaccheroni ha commentato la prestazione dei rossoneri e di Zlatan Ibrahimovic

Intervistato da Milan TV, Alberto Zaccheroni ha commentato la prestazione dei rossoneri e di Zlatan Ibrahimovic: «Parlando del momento attuale, c’è aria pulita nella squadra. C’è compattezza e voglia di riscatto. Con l’arrivo di Ibrahimovic è cambiato il mondo perché lui le squadre le rivoluziona totalmente. In Italia vinceva sempre la squadra di Zlatan, però ormai non è più quello di un tempo: a livello di personalità e di saper stare in campo rimane sempre un maestro. Ha trasmesso personalità a tutta la squadra, l’anno scorso abbiamo visto tre facce di Milan: quello di Giampaolo, quello di Pioli e l’ultimo post-lockdown. I ragazzi non fanno più passaggi scontati e si prendono il rischio di una giocata positiva e per gli allenatori, in questo caso per Pioli, diventa tutto più facile. Il Milan ieri è stato dinamico e positivo, ha fatto molto bene».