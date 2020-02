Zaccheroni: «Ibrahimovic da pallone d’oro, Milan poco compatto nel derby»

Alberto Zaccheroni, a Radio Anch’io Sport, ha commentato la sconfitta del Milan nel derby, oltre ad elogiare Zlatan Ibrahimovic

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha parlato Alberto Zaccheroni. L’ex tecnico rossonero ha elogiato Zlatan Ibrahimovic, permettendosi di dire, che trova alquanto ingiusto non aver mai visto Zlatan Ibrahimovic alzare al cielo il Pallone d’oro.

Come Ariedo Braida, anche l’ex Torino evidenzia l’importanza di Zlatan Ibrahimovic: «Ibra è un giocatore top. Ieri sera non ha sbagliato nulla. Mi ha sorpreso, sapeva gestire ogni pallone e smistarlo per i suoi compagni. Purtroppo però, Zlatan ha 38 anni e non puoi costituire un futuro su di lui. Finché potrà giocare, sarà uomo simbolo, ma occorre che la squadra prenda le proprie responsabilità e che resti più compatta in certe situazioni…».