Zaccagni al posto di Calhanoglu: quanto risparmierebbe il Milan

Hakan Calhanoglu sembra essere ad un passo dall’Inter, il Milan per sostituirlo pensa a Zaccagni del Verona. Le cifre delle operazioni

Sembra sempre più imminente il passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter, il fantasista turco – come confermato anche dal padre – dovrebbe infatti accettare l’offerta da 4,5 milioni di euro pervenuta dal club nerazzurro. Un cambio di maglia clamoroso soprattutto alla luce della differenza di solo mezzo milione rispetto all’ultima proposta di rinnovo rossonera.

Per sostituire Calhanoglu il Milan starebbe pensando ad Matteo Zaccagni valutato dal Verona 15 milioni di euro. Per il fantasista italiano sarebbe pronto un contratto da 1,8 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Rispetto alle cifra spesa per rinnovare il 10 turco, il Milan andrebbe a risparmiare con Zaccagni circa dieci milioni di euro.