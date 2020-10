Young positivo, problemi sulla fascia per Antonio Conte

Ashley Young è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Per la fascia sinistra ci sono quindi due alternative

Ashley Young è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. L’esterno inglese è il sesto caso dopo quelli registrati a partire dal 7 ottobre (Bastoni). Per Antonio Conte, già in piena emergenza difesa, ci sono nuovi problemi di formazione.

Per la fascia sinistra ci sono quindi due alternative: o far avanzare Kolarov lasciando però un buco nei tre centrali dietro (Ranocchia?) oppure dare fiducia a Perisic lungo tutta la corsia. Nei prossimi giorni il tecnico nerazzurro aspetterà il rientro dei Nazionali (Perisic e Brozovic sfidano la Svezia a Zagabria) per la scelta finale.