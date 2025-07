Xhaka Milan, ci sono ancora margini per riaprire la trattativa? L’idea di Tare è molto chiara… Ultimissime notizie sui rossoneri

La possibilità di vedere Granit Xhaka vestire la maglia rossonera si sta facendo sempre più flebile. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la trattativa tra il Milan e il Bayer Leverkusen per il centrocampista svizzero ha subito una brusca frenata a causa della distanza economica tra i due club, che al momento appare incolmabile.

Il Diavolo, alla ricerca di un rinforzo di esperienza e qualità per il centrocampo, aveva individuato in Xhaka un profilo ideale. Il direttore sportivo Tare (ex Lazio, ora al Milan), avrebbe già in pugno un accordo di massima con il giocatore, segno della sua volontà di trasferirsi a Milanello e sposare il progetto del club. Tuttavia, la volontà del calciatore non basta per sbloccare l’impasse.

Il Bayer Leverkusen, detentore del cartellino di Xhaka, ha fissato il prezzo per il suo mediano a non meno di 15 milioni di euro. Una valutazione che, per il club tedesco, rispecchia il valore di un giocatore di statura internazionale, con grande esperienza e un ruolo chiave nel loro scacchiere tattico.

Dall’altra parte, il Milan non intende spingersi oltre i 10 milioni di euro. Questa è la cifra massima che i rossoneri sono disposti a investire per il centrocampista, ritenendo che sia la valutazione più congrua per un giocatore che, pur essendo di qualità, ha una certa età e un contratto che non scade a breve termine. I cinque milioni di euro di differenza tra domanda e offerta rappresentano un ostacolo significativo, che al momento sembra insormontabile.

Il tempo stringe e, se non ci saranno sviluppi inaspettati o un’apertura da parte di una delle due società, la pista che porta Granit Xhaka al Milan è destinata a raffreddarsi definitivamente. I tifosi del club di Via Aldo Rossi dovranno probabilmente indirizzare le loro speranze su altri obiettivi per il centrocampo.