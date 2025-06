Xhaka Milan, Tare pronto a chiudere! Strategia definita e Bayer Leverkusen all’angolo. Ultime

Xhaka Milan, Igli Tare pronto a chiudere col Bayer Leverkusen per il centrocampista svizzero: strategia definita

Il mercato rossonero si accende con una nuova e intrigante pista che potrebbe portare a Milanello un centrocampista di grande esperienza e carisma: Granit Xhaka. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo nei prossimi giorni per cercare di chiudere un accordo con il giocatore svizzero. L’obiettivo primario è convincere Xhaka della bontà del progetto rossonero e renderlo un “alleato” chiave per il futuro della squadra.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa e articolata, non tanto per la volontà del giocatore, quanto per la ferma posizione del Bayer Leverkusen. Il club tedesco, infatti, sta “facendo filtrare” la propria intenzione di trattenere il proprio capitano e leader indiscusso, rendendo la strada per il Milan tutt’altro che in discesa. Questo è il vero nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera: come arrivare a una “rottura” tra Xhaka e il Bayer Leverkusen che permetta il trasferimento?