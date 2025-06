Xhaka Milan, Tare non molla lo svizzero! Ecco cosa serve per chiudere l’operazione col Bayer Leverkusen

Xhaka Milan, nonostante l’imminente arrivo di Samuele Ricci Igli Tare non ha nessuna intenzione di mollare Xhaka: cosa serve per chiudere

Nonostante le voci sempre più insistenti che danno per imminente la chiusura dell’operazione per Samuele Ricci del Torino, il calciomercato Milan non rallenta la sua attività frenetica sul mercato. L’obiettivo, come dichiarato esplicitamente da Tare, il dirigente rossonero, è rafforzare il centrocampo con almeno due mediani bassi in grado di operare in un centrocampo a tre. Ricci, con le sue caratteristiche tecniche e tattiche, risponde perfettamente a questo identikit, ma la dirigenza milanista sa bene che un solo innesto non basta. Le parole di Tare, lette tra le righe, suggeriscono una chiara mancanza in rosa di calciatori con queste specifiche attitudini, rendendo fondamentale l’arrivo di almeno un altro profilo di alto livello.

Ed è proprio in questo scenario che si inserisce il persistente e mai sopito interesse del Milan per Granit Xhaka, il centrocampista del Bayer Leverkusen. Nonostante i suoi quasi 33 anni, il calciatore svizzero porterebbe in dote non solo indiscutibile qualità tecnica, ma anche una mole di esperienza internazionale che farebbe comodo alla squadra rossonera, spesso criticata per una certa mancanza di leadership in mezzo al campo. Xhaka, con la sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e la sua aggressività, sarebbe un elemento cardine per la mediana di mister Fonseca, offrendo soluzioni tattiche preziose e una maggiore solidità alla fase di non possesso.

L’affare Xhaka, però, si presenta più complesso di quanto possa sembrare a prima vista. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, in un articolo molto esplicito intitolato “Tare non molla la presa su Xhaka“, la trattativa è tutt’altro che in discesa. Il quotidiano sottolinea la necessità per il Milan di alzare l’offerta, attualmente ferma a 10 milioni di euro. Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, fa muro e chiede una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro per lasciar partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi. La differenza di valutazione tra i due club, seppur non abissale, richiede un ulteriore sforzo economico da parte del Milan per convincere i tedeschi a privarsi del loro veterano di centrocampo.

La situazione è dunque fluida e in continua evoluzione. Se l’arrivo di Ricci sembra una questione di giorni, la pista Xhaka richiederà maggiore negoziazione e pazienza. Il Milan è consapevole dell’importanza di rinforzare adeguatamente il centrocampo per poter competere ai massimi livelli nella prossima stagione, sia in Serie A che in Champions League. L’obiettivo è chiaro: costruire una mediana robusta e versatile, capace di fornire il giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Il duo Ricci-Xhaka potrebbe rappresentare la soluzione ideale per raggiungere questo scopo, garantendo qualità, quantità ed esperienza al reparto nevralgico della squadra. I tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, attendendo le prossime mosse di mercato di un Milan sempre più ambizioso.