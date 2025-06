Xhaka, il Milan ha presentato un’offerta ed è arrivata la risposta del Bayer Leverkusen. Il punto fatto da Matteo Moretto

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul suo account X, la trattativa per portare Granit Xhaka al Milan è tutt’altro che tramontata, sebbene vi sia ancora una certa distanza tra le parti sulla valutazione del cartellino.

Il Milan, infatti, avrebbe messo sul piatto una cifra inferiore ai 10 milioni di euro per il centrocampista svizzero, mentre il Bayer Leverkusen, attuale club di Xhaka, ne richiederebbe una cifra più vicina ai 15 milioni, con alcune fonti che parlano di un range tra i 15 e i 18 milioni. Questa forbice di circa 5-8 milioni di euro rappresenta al momento l’ostacolo principale all’accordo.

Nonostante la differenza economica, la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale. Xhaka, infatti, ha già dato la sua “massima apertura” al trasferimento in rossonero, manifestando il desiderio di intraprendere una nuova avventura in Serie A. Questa sua disponibilità è un segnale importante per il Milan, che vede in lui il profilo ideale per aggiungere leadership ed esperienza al centrocampo, come richiesto dal tecnico.

La situazione è definita da Moretto come “in stand-by”, con il Milan che sta valutando internamente se valga la pena fare lo “sforzo” economico richiesto dal Bayer Leverkusen. L’operazione non è semplice anche in considerazione dell’ingaggio del giocatore, ma la dirigenza rossonera sembra intenzionata a trovare una soluzione, data l’importanza che il club attribuisce all’arrivo di un giocatore con le caratteristiche e l’esperienza di Xhaka per la prossima stagione. I dialoghi tra i due club sono iniziati e si attendono nuovi sviluppi per capire se il Milan riuscirà a colmare il gap e assicurarsi le prestazioni del forte centrocampista.