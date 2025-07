Xhaka, si complica per il Milan: anche la Juventus sul giocatore. Gli aggiornamenti

Xhaka, obiettivo del Milan, messo in secondo piano rispetto a Jashari, è finito nel mirino anche della Juventus

Il calciomercato estivo si avvicina e le voci si rincorrono, delineando i possibili scenari per le grandi squadre italiane. Tra queste, la Juventus è sempre al centro dell’attenzione, specialmente per quanto riguarda il rinforzo della linea mediana. L’ultima suggestione, proveniente da fonti autorevoli come la Gazzetta dello Sport, porta il nome di Granit Xhaka, il carismatico centrocampista e leader del Bayer Leverkusen.

Il calciatore svizzero, classe 1992, ha dimostrato negli anni una leadership innata e una notevole intelligenza tattica. Dopo una lunga esperienza all’Arsenal, dove ha indossato anche la fascia di capitano, Xhaka si è rilanciato alla grande in Germania con il Leverkusen, diventando un pilastro fondamentale della squadra. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, unita a una notevole precisione nei passaggi e a una grinta invidiabile, lo rendono un profilo estremamente interessante per la formazione di Torino.

L’interesse per Xhaka non è nuovo nel panorama italiano; in passato, anche il Milan aveva sondato il terreno per il mediano elvetico. Tuttavia, ora il suo nome è finito tra gli “osservati speciali” della Vecchia Signora. Le ragioni di questo interesse sono molteplici e ben delineate: Xhaka è un giocatore esperto, con un curriculum internazionale di tutto rispetto, funzionale al tipo di gioco che molti allenatori apprezzano, e soprattutto, potrebbe essere un’opzione low cost. Questo ultimo aspetto è cruciale in un contesto economico dove la sostenibilità finanziaria è diventata una priorità per la maggior parte dei club.

Per la squadra piemontese, che mira a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, l’innesto di un giocatore con le caratteristiche di Xhaka potrebbe portare stabilità e qualità al reparto di centrocampo. La sua visione di gioco e la capacità di impostare l’azione dal basso sarebbero preziose per il modulo e le ambizioni del tecnico.

Mentre il mercato prende forma, l’idea di vedere Granit Xhaka in maglia bianconera è più di una semplice speculazione. Sarà interessante osservare se le condizioni si concretizzeranno per portare il leader del Bayer Leverkusen alla corte della Signora, rafforzando un reparto cruciale in vista della prossima stagione.