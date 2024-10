Xavi Milan, il tecnico non è più un’opzione per i rossoneri: contatti in corso, può sbarcare in quel campionato

Xavi Milan, l’ex Barcellona si allontana definitivamente dal club rossonero: contatti in corso con il Manchester United

Il Daily Mail di oggi apre le sue pagine sportive con la suggestione Xavi Hernandez al Manchester United. Con la posizione di ten Hag sempre in bilico e in vista della sfida di giovedì contro il Fenerbahce di Mourinho in Europa League, il tecnico ex Barcellona sarebbe balzato in cima alla lista della preferenze del club.

Xavi era stato seguito anche dal Milan in estate come possibile successore di Stefano Pioli prima di virare definitivamente su Paulo Fonseca: il portoghese oggi appare decisamente più saldo in panchina.