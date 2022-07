Wolfsberger Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la seconda amichevole internazionale dei rossoneri

Il Milan affronterà il Wolfsberger nella sua terza amichevole estiva.La squadra di Pioli giocherà a Klagenfurt in Austria, dove è già presente nel suo ritiro a Villach.

Calcio d’inizio alle ore 19:00. La gara si potrà seguire in diretta su Sportitalia in tv (canale 60 DTT) e in streaming sull’applicazione Sportitalia.