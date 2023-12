Wilson verso il Milan: «Vogliamo raggiunfere il secondo posto, daremo tutto». Le parole del calciatore

L’attaccante del Newcastle Wilson ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Milan.

PAROLE – «Sono state settimane frustranti per me, come è normale quando hai un infortunio. Se sono pronto per giocare domani? Certo, sono nato pronto. Quella con il Milan è una delle partite più importanti, non solo per me, ma anche per il club. Da bambino sogno la Champions League, se le cose andranno come vogliamo sarà una delle notti migliori della mia carriera. C’è un secondo posto da raggiungere, sarebbe bello mettere il mio nome nella storia del club. Daremo tutto per battere il Milan: sangue, sudore, lacrime. A fine gare non dovremo avere rimpianti, abbiamo una grandissima opportunità».

SULLA POSIZIONE TITOLARE – «Non lo so, non ne abbiamo ancora parlato. Ovviamente spero di esserlo, ho lavorato duramente e mi sento bene, spero di poter giocare dal primo minuto».

SUI PORTIERI – «Tutti i nostri portieri, anche Gillespie, sono pronti e sono al top in allenamento. Chiunque partirà, sarà pronto».