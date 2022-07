Wilshere shock, si ritira dal calcio giocato: scarpini al chiodo a 30 anni

Wilshere si ritira dal calcio giocato: scarpini al chiodo a 30 anni per l’ex centrocampista dell’Arsenal

Jack Wilshere ha detto addio al calcio giocato. Il centrocampista inglese si è ritirato all’età di 30 anni, al termine di una carriera divisa tra Arsenal, Bolton, Bournemouth, West Ham e Aarhus.

DICHIARAZIONI – «È stato un viaggio incredibile, pieno di così tanti momenti incredibili e mi sento privilegiato per aver vissuto tutto ciò che ho fatto durante la mia carriera. Mi sento molto fortunato ad aver avuto la carriera che ho avuto, ma niente di tutto ciò sarebbe stato possibile se non fosse stato per l’amore e il supporto di così tante persone».