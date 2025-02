Walker a Sky: «Al ritorno serve un altro approccio da parte di tutti. Stagione del Milan? Posso dire solo una cosa»

Walker, terzino del Milan, ha commentato la sconfitta rimediata ieri sera in Champions League contro il Feyenoord

Intervenuto a Sky dopo Feyenoord-Milan, Kyle Walker ha dichiarato:

PAROLE – «Credo che possiamo fare meglio davanti alla porta. Questa è la Champions League, tutte le partite sono difficili: dobbiamo portare quello che abbiamo imparato stasera a San Siro martedì e dobbiamo fare risultato. L’atmosfera, il pubblico con la sua passione e la convinzione che ci metteremo: sarà una partita diversa ma anche l’approccio deve essere diverso. Non vale solo per gli attaccanti, tutti dobbiamo contribuire di più. Stagione del Milan? Non lo so, sono qui da due settimane. Da quando sono qui è andata bene, questo è un contrattempo e dobbiamo riprenderci prima di tutto in campionato e poi nel ritorno».