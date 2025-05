Walker racconta: «A Milanello cibo fantastico, vi svelo questo retroscena su Conceicao»

Walker, terzino del Milan, ha parlato della qualità del cibo a Milanello e ha svelato un importante retroscena su Sergio Conceicao: le dichiarazioni

Intervenuto nel suo podcast sulla BBC, Kyle Walker, terzino del Milan, ha parlato così della sua esperienza in rossonero:

PAROLE – «Il cibo a Milanello è fantastico, quello che avanza lo porto in albergo. Anche i pomodori sono buoni. Ci pesano ogni giorno, il peso non può cambiare in un giorno: anche se esci e mangi una pizza grande o una bistecca, il peso non sarà molto alto, quindi ti chiedono ‘cosa hai fatto?’. Se hai due o tre giorni di riposo devi stare un po’ attento perché il mister (Sergio Conceicao, ndr) ci tiene a mantenere il peso dei ragazzi basso. Questo è il modo in cui il calcio sta andando. Ogni piccolo dettaglio è importante».