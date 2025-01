Walker saluta il Manchester City: «Che avventura incredibile, un sogno che si è avverato. Ringrazio Guardiola» – VIDEO

Walker, nuovo acquisto del Milan in questa sessione di gennaio, ha salutato sui propri profili social il Manchester City

Intervenuto sui propri profili social. Kyle Walker, nuovo acquisto del calciomercato Milan, ha salutato così il Manchester City:

PAROLE – «Manchester City… da dove inizio? Firmare per questo incredibile club nel 2017 è stato un sogno che si è avverato. Sette anni dopo, dopo aver vinto 17 trofei, tra cui la Champions League e il famoso treble, è qualcosa che avrei potuto solo sognare da bambino. Giocare al fianco di così tanti giocatori di alto livello mi ha spinto a essere la versione migliore di me stesso e sono davvero grato per l’opportunità che ho avuto all’Etihad. Un enorme ringraziamento va a tante persone, allo staff tecnico, ai magazzinieri e a tutto il personale che lavora instancabilmente dietro le quinte. Rendete ogni giorno piacevole e ci date la possibilità di dare il meglio di noi. Ai miei compagni di squadra, dal momento in cui ho varcato la porta mi sono sentito a casa. Grazie per i bei ricordi e per tutti i successi che abbiamo condiviso insieme. Siete amici, ma anche una famiglia per la vita. A Pep Guardiola, grazie per aver creduto in me e per aver lavorato così duramente per portarmi qui nel 2017. Insieme abbiamo festeggiato 17 trofei e la tua guida mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Te ne sarò per sempre grato. Ad Annie, ai nostri figli e a tutta la mia famiglia che mi ha accompagnato e sostenuto in questo percorso, grazie. Soprattutto, ai tifosi: grazie per avermi accolto come uno di voi fin dal primo giorno. Il vostro incrollabile sostegno, settimana dopo settimana, in casa e fuori, non sarà mai dimenticato. Auguro a tutti voi un costante successo per il futuro. Grazie, Kyle».