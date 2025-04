Walker, il Milan lo aspetta: c’è un obiettivo per il rientro in campo

Walker, operato al gomito la settimana scorsa, sta lavorando per tornare. Ecco quando il Milan lo avrà nuovamente a disposizione

Kyle Walker è stato operato al gomito poco più di una settimana fa e sta procedendo nel suo percorso di recupero. Il terzino inglese non sarà a disposizione, salvo stravolgimenti, per il match di Serie A contro l’Atalanta.

Il suo vero obiettivo per il ritorno in campo è il derby Inter–Milan, valevole per la semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile.