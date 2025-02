Walker Milan, l’inglese spiega il motivo della sua scelta: «Volevo i rossoneri per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Kyle Walker, nuovo acquisto del Milan proveniente dal Manchester City, ha rilasciato un’intervista al GQ. Di seguito raccontato il suo approdo al Milan.

LA SCELTA DEL MILAN – «Avevo bisogno di una nuova sfida. Avevo bisogno di una scintilla per riaccendere l’amore che provo per il calcio. Dentro di me avevo bisogno di costruirmi una nuova vita con nuovi stimoli. In Italia c’è grande attenzione ai difensori e alla fase difensiva: una semplice vittoria per 1-0 può andare bene e in fondo hanno ragione. I tre punti, sulla fine, sono la cosa più importante!»