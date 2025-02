Walker a GQ: «Il Milan si sta muovendo bene, avevo bisogno di una nuova scintilla», poi il retroscena con Beckham. La sua intervista

Kyle Walker, nuovo acquisto del Milan proveniente dal Manchester CIty, ha rilasciato un’intervista al GQ. Di seguito le sue parole.

MILAN – «Sono stato accolto benissimo sotto tutti i punti di vista, credo che il club si stia muovendo nella direzione giusta. L’atmosfera di San Siro è davvero fantastica: mi dispiace che nel derby l’Inter abbia pareggiato negli ultimi minuti».

BECKHAM – «Beckham mi ha mandato un messaggio quando ho firmato per il Milan e io gli ho risposto chiedendogli di indossare la sua maglia numero 32. Lui mi ha risposto in modo affermativo e di portarlo con orgoglio».

LA SCELTA DEL MILAN – «Avevo bisogno di una nuova sfida. Avevo bisogno di una scintilla per riaccendere l’amore che provo per il calcio. Dentro di me avevo bisogno di costruirmi una nuova vita con nuovi stimoli. In Italia c’è grande attenzione ai difensori e alla fase difensiva: una semplice vittoria per 1-0 può andare bene e in fondo hanno ragione. I tre punti, sulla fine, sono la cosa più importante!»