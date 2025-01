Walker Milan, spunta il retroscena sul terzino! C’entra Ibrahimovic, convinzione chiara in casa rossonera

Walker Milan, c’è il retroscena relativo all’arrivo del terzino dal Manchester City: c’entrano Ibrahimovic e Moncada

Come riferito da calciomercato.com, c’è un clamoroso retroscena nel calciomercato Milan sull’arrivo di Kyle Walker:

PAROLE – «Nella testa di Ibrahimovic e Moncada Walker è destinato a diventare la soluzione al problema del terzino destro e uno dei nuovi leader, dentro e fuori dal campo. A Manchester c’è già chi lo rimpiange, tra questi il suo ex allenatore Pep Guardiola: “Kyle era il più duro, il più veloce, il più forte difensore che avevamo e ha deciso di lasciare il club”. Classe 1990, nella parte blu di Manchester ha giocato 339 partite, con 6 gol e 23 assist, vincendo tutto quello che c’era da vincere. Per il City è una grande perdita, per il Milan un grande acquisto. Che in Serie A può dire la sua, nonostante abbia abbondantemente superato quota 30».