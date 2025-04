Condividi via email

Walker Milan, il futuro è sempre più lontano dai rossoneri: più probabile questa opzione. Segui le ultimissime sul club rossonero

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie sul futuro di Kyle Walker al Milan. Il terzino sembra più vicino al ritorno al Manchester City al termine del prestito.

NOTIZIA – “Walker è in prestito, ma il suo riscatto dal City per 5 milioni adesso non è affatto scontato. Anzi, con un Milan fuori dalla prossima Champions lo scenario più probabile diventa il ritorno a Manchester“.