Condividi via email

Walker Milan, grandi novità sul suo stato di forma: le ultime notizie fanno esultare Conceicao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Ottime notizie per Milan. Nella giornata di oggi, la squadra allenata da Sergio Conceicao, è nuovamente scesa in campo per preparare la sfida di domenica a San Siro contro l’Atalanta.

Quello che è emerso dalle ultime indiscrezioni è che sta procedendo molto bene il recupero di Kyle Walker. Il terzino di nazionalità inglese, infatti, potrebbe tornare a disposizione per il finale di stagione.