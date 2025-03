Condividi via email

Walker Milan, cifre e dettagli della permanenza: la strada è presa! Segui le ultimissime e gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha preso una decisione ben precisa per quanto riguarda il futuro di Kyle Walker, terzino destro classe ’90 arrivato a gennaio in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City.

Il Milan è decisamente soddisfatto delle prestazioni del laterale inglese, che ha riguadagnato anche la Nazionale, e ha già comunicato alla società allenata da Guardiola l’intenzione di procedere con l’acquisto a titolo definitivo (magari con un piccolo sconto sul prezzo pattuito). Walker, in caso di riscatto, ha già un accordo con il Milan per un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro bonus inclusi. La strada è tracciata.