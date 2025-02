Walker a Sky: «C’era solo una squadra in campo. Poi l’arbitro ha preso la sua decisione»

Walker nel post partita di Milan-Feyenoord, gara che è costata l’eliminazione dalla Champions League ha parlato così:

Kyle Walker ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Feyenoord, gara che è costata l’eliminazione dalla Champions League.

LE PAROLE – «Per come stavamo controllando la partita penso che c’era solo una squadra in campo che poteva vincere. Poi l’arbitro ha preso la sua decisione, non so se giusta o meno non ho visto l’episodio. L’arbitro mi ha detto che aveva simulato al 100%».