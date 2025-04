Walker, torna per Inter Milan? Le ultime sul terzino inglese

Walker pronto a tornare in campo per Inter Milan? Gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Manchester City

Kyle Walker dopo aver riportato un infortunio al gomito destro è stato operato con successo ed ora si stanno facendo delle valutazioni sul rientro in campo.

Il terzino inglese ha come obiettivo il ritorno in Inter–Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile, ma sembrerebbe al momento più probabile un suo rientro per la partita successiva, quella contro il Venezia in Serie A.