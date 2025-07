Walker: il ritorno in Premier League e la breve parentesi al Milan. L’inglese spiega i motivi dell’addio

Walker, il ritorno in Premier League del terzino inglese non è passato inosservato: la spiegazione dell’ex Manchester City

L’ex calciatore del Milan, Kyle Walker, è ufficialmente un nuovo giocatore del Burnley, una delle neopromosse che si appresta a sfidare i colossi della Premier League. Il suo passaggio al club del Lancashire segna un ritorno in Inghilterra dopo una breve ma intensa esperienza in Italia con la maglia rossonera. Un’esperienza che, a sentire le sue stesse parole, lo ha portato a cercare un ambiente più familiare, un luogo dove potersi sentire pienamente a casa.

Il 35enne di Sheffield, il cui trasferimento è stato perfezionato nelle scorse ore, ha indossato la maglia del Milan per 16 volte, collezionando presenze in campionato, Champions League e Coppa Italia. Nonostante l’opportunità di misurarsi in uno dei campionati più affascinanti e con un club dalla storia così gloriosa, Walker ha ammesso di aver incontrato delle difficoltà nell’ambientamento. “La mia esperienza al Milan? Ci ho provato ma avevo bisogno di un club familiare“, ha dichiarato il difensore, sottolineando la sua necessità di ritrovare un contesto più intimo e coeso.

Questa dichiarazione spiega in gran parte la sua decisione di accettare l’offerta del Burnley, un club che, sebbene non abbia il blasone internazionale del Milan, offre a Walker la possibilità di tornare a giocare in un ambiente a lui più congeniale, vicino a casa e in un campionato che conosce profondamente. Il Burnley ha sborsato 5 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni del veterano, una cifra significativa per una neopromossa e la stessa che il Diavolo aveva deciso di non investire per il suo riscatto. Questo dettaglio evidenzia come, pur avendo apprezzato l’impegno del giocatore, il Milan abbia valutato di non proseguire il rapporto, probabilmente in un’ottica di rinnovamento o di investimento su altri profili.

Il ritorno di Kyle Walker in Premier League è un colpo importante per il Burnley, che si assicura un giocatore di grande esperienza, abituato ai ritmi e alla fisicità del campionato inglese. La sua versatilità e la sua leadership saranno senza dubbio un valore aggiunto per la squadra di Vincent Kompany, impegnata in una stagione che si preannuncia ardua ma stimolante. I tifosi del Burnley possono contare su un elemento che, nonostante l’età, ha ancora molto da dare e che sarà determinato a dimostrare il suo valore dopo la parentesi italiana.

Questa notizia è stata ampiamente riportata dai media sportivi, che hanno seguito da vicino gli sviluppi del mercato. Per maggiori dettagli, è possibile consultare le principali testate giornalistiche sportive che hanno rilanciato le dichiarazioni di Walker.