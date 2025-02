Walker a DAZN: «Voglio dare l’esempio al gruppo, da questa trasferta vogliamo ottenere questo»

Condividi via email

Walker a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore rossonero a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro l’Empoli

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il l’Empoli Walker ha dichiarato:

«Veniamo da una vittoria importante in coppa, oggi vogliamo portare a casa i tre punti anche se sarà una partita complessa. Sono molto entusiasta per i miei primi giorni al Milan: oggi però la mia concentrazione è tutta rivolta verso l’Empoli. Voglio essere un leader per i giovani e dare l’esempio».