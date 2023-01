Aster Vranckx ha parlato a DAZN nel pre-partita di Lecce-Milan: di seguito le dichiarazioni del centrocampista belga

«Prepariamo tutte le partite per vincere e per dare il massimo. E’ una gara importante per noi. Vogliamo i tre punti. Sto prendendo sempre più spazio e minutaggio per dimostrare quanto valgo, spero di giocare sempre di più».