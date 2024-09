Vos Milan, IMMEDIATA svolta per il classe 2005! Milanello STUPITO, non se lo aspettava NESSUNO

Vos-Milan, immediata svolta per il classe 2005! Milanello stupito dalle qualità del ragazzo: passaggio a breve in Prima Squadra

Come riferito da Tuttosport, Paulo Fonseca stravede letteralmente per Silvano Vos, centrocampista classe 2005 arrivato nell’ultimo calciomercato Milan per 5 milioni di euro, bonus inclusi, dall’Ajax.

L’esordio in Serie C con Milan Futuro ha testimoniato come il ragazzo non c’entri nulla con la categoria: a breve ci sarà il definitivo passaggio in Prima Squadra, con la quale si è già allenato in questi giorni a Milanello, e con un ruolo per lui già definito: vice Loftus-Cheek.