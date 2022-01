Volpi: «Giovani? Inter, Milan e Juve devono vincere nell’immediato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Volpi, ex centrocampista, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di JuventusNews24. Le sue parole

Un estratto dell’intervista di Sergio Volpi ai microfoni di JuventusNews24. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

FAR GIOCARE I GIOVANI – «È un discorso che si fa ormai da parecchio tempo. In altri campionati non hanno problemi a lanciarli, ma è anche vero che in una squadra e in una società come la Juventus questo non è possibile. La Juve, così come Inter e Milan, deve vincere nell’immediato. Si fa fatica a capire e a spiegare perchè un giocatore giovane abbia poco spazio, a differenza di quanto potrebbe averne in squadre come Sampdoria, Udinese o Fiorentina. Sono probabilmente le ambizioni della società che portano a far crescere un giovane con più calma senza paura di bruciarlo.»