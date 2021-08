Voilà il Paris Saint Germain dei nuovi Galacticos e di Mister “zerutituli”

Con l’arrivo di Messi il Paris Saint Germain proverà a riscrivere la sua storia da perdente di lusso insieme a Pochettino

Che la nuova era dei Galacticos in salsa Paris Saint Germain abbia inizio. Questione di giorni, probabilmente di ore, per il clamoroso sbarco di Leo Messi in Francia, senza ombra di dubbio il trasferimento dell’estate.

L’ultimo ingaggio (forse…) di un calciomercato senza precedenti anche per un club avvezzo alle spese folli come quello guidato dalla famiglia Al Thani.

