Vogel: «Sognavo di indossare la maglia del Milan da piccolino e poi...»

Vogel, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere del Ticino, ecco le sue parole:

«Sognavo di diventare un calciatore del Milan ed è successo. Da allenatore non ho ancora un obiettivo chiaro. Sento che prima o poi arriverà un’occasione ma non so tra quanto tempo».