Vocalelli secco sul Milan: serve aprire un nuovo ciclo! L'analisi della stagione negativa.

Le dichiarazioni di Alessandro Vocalelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, sul Milan e sulla stagione negativa tra Serie A e Champions League.

PAROLE – “La sensazione, strettamente personale, è che il Milan avrebbe bisogno di leggersi dentro in maniera profonda, accettando l’idea di dover aprire un nuovo ciclo, senza inseguire facili soluzioni. O peggio ancora alcune toppe sul mercato – inutile fare i nomi, tanto il discorso è sufficiente chiaro – per provare ad andare avanti così. Ecco, per parlarci chiaramente, il Milan ha necessità di un vestito nuovo, di capire che il problema non è l’allenatore, o solo l’allenatore, ma coinvolge piuttosto una squadra che ha dei valori ma – per svariati motivi – non è in grado di esprimerli compiutamente.

E allora, per essere chiari, è arrivato probabilmente il momento di voltare pagina. Completamente. Con il nuovo direttore sportivo e con il nuovo allenatore (a proposito: è l’ora di decidersi, perché si rischia di perdere il vantaggio di non dover dipendere dal risultato…) bisogna agire in maniera radicale sull’organico. Con scelte che oggi sembrano dure, con interrogativi che sono sicuramente scomodi: ma se Maignan nicchia di fronte al rinnovo, se Theo Hernandez ha mandato segnali negativi, se Leao continua ad andare avanti a corrente alternata, non sarà arrivato il momento di ‘accontentarli’ e ripartire quasi da zero? Considerando che ci sono altri giocatori a fine corsa. Ecco, questo è probabilmente il momento di fare scelte coraggiose – salvaguardando i migliori anche in termini di rendimento – per operare in profondità“.