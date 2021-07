Vlasic, tribuna alla prima di campionato del CSKA: le ultime

Nikola Vlasic escluso alla prima di campionato con il CSKA Mosca. Proseguono le voci di mercato sul croato, obiettivo del Milan

Esclusione per Nikola Vlasic alla prima di campionato russo del suo CSKA Mosca contro l’Ufa. Il centrocampista croato si è seduto in tribuna, non prendendo dunque parte alla gara.

Il giocatore è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma l’assenza potrebbe anche essere dovuta ad una scarsa condizione fisica dovuta agli Europei.