Vlahovic Milan, Tudor lo mette da parte: il club rossonero ci prova? La notizia sul serbo

Vlahovic Milan, riserva nella Juventus: il suo addio al momento non sembra così facile!

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione di Dusan Vlahovic alla Juventus è in una fase di incertezza, con il giocatore che, nell’analisi del quotidiano, sarebbe considerato una “riserva”. Una valutazione che, se confermata sul campo, segnerebbe un cambiamento significativo per l’attaccante serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative.

La Gazzetta sottolinea che Vlahovic è “in attesa di un top club”, un’aspirazione chiara per un giocatore del suo profilo e del suo valore. Questa ambizione è comprensibile per un attaccante che mira a giocare ai massimi livelli europei e a essere protagonista. Tuttavia, il mercato al momento non sembra riflettere queste aspettative: la testata rivela infatti che Vlahovic “al momento non ha ricevuto offerte, nemmeno dal Milan“.