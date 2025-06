Vlahovic Milan, i rossoneri spaventati dalle richieste dell'attaccante! Ingaggio tagliato ma... Ultimissime

Vlahovic Milan, il club rossonero spaventato dalle richieste del serbo per quanto riguarda l’ingaggio: il taglio del serbo non basta

La questione Dusan Vlahovic al Milan si conferma un nodo cruciale e, al momento, insormontabile a causa di disparità economiche significative. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo, attualmente uno dei centravanti più prolifici e ricercati del panorama calcistico europeo, percepisce uno stipendio faraonico di 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che, da sola, rappresenta un ostacolo insuperabile per le attuali politiche finanziarie del club rossonero.

Il calciomercato Milan, infatti, noto per la sua disciplina finanziaria e la volontà di mantenere un monte ingaggi sostenibile, non può permettersi di onorare un tale emolumento. La richiesta di Vlahovic, sebbene ridimensionata rispetto all’attuale ingaggio, resta comunque elevatissima: il giocatore e il suo entourage avrebbero avanzato una richiesta per un contratto triennale con un ingaggio di almeno 8,5 milioni di euro netti a stagione. Anche questa cifra, seppur inferiore ai 12 milioni attuali, è ben al di sopra dei parametri stabiliti dalla dirigenza milanista per i nuovi acquisti.

Questo divario salariale ha portato alla decisione drastica di congelare la trattativa. La pratica, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, è stata accantonata in attesa di una potenziale e improbabile evoluzione delle condizioni. Il Milan si trova in una posizione di stallo: da un lato, l’appeal sportivo di un attaccante del calibro di Vlahovic è innegabile e la sua acquisizione rappresenterebbe un salto di qualità significativo per il reparto offensivo; dall’altro, la sostenibilità economica è un pilastro irrinunciabile della gestione societaria.

La situazione è complessa e si prospettano poche vie d’uscita immediate. Una modifica sostanziale delle richieste economiche da parte del giocatore o l’emergere di nuove soluzioni creative da parte del Milan sarebbero gli unici scenari in grado di riaprire il dialogo. Al momento, tuttavia, appare difficile che Vlahovic possa abbassare ulteriormente le sue pretese, considerando il suo valore di mercato e l’interesse di altri top club europei potenzialmente disposti a soddisfare le sue richieste.

Per il Milan, l’obiettivo primario resta quello di rafforzare la squadra senza compromettere la solidità finanziaria. La ricerca di un centravanti di alto livello prosegue, ma la lezione di Vlahovic è chiara: il club non si discosterà dalle proprie linee guida economiche, privilegiando la razionalità e la lungimiranza alla corsa a qualsiasi costo per un nome altisonante. La Gazzetta dello Sport conclude che la palla ora è nelle mani del tempo e della volontà delle parti di trovare un compromesso che al momento sembra lontano.