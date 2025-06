Calciomercato Milan, clamoroso aneddoto Vlahovic! Allegri lo aveva chiesto anche a quella squadra, intreccio inaspettato

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso aneddoto Dusan Vlahovic: Allegri lo aveva chiesto anche a De Laurentiis in caso di approdo al Napoli

Il calciomercato è da sempre un palcoscenico di intricate trattative, colpi di scena e improvvisi cambi di rotta. Una delle vicende più affascinanti e complesse delle ultime settimane ha visto protagonisti Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, due dei centravanti più prolifici e ambiti della Serie A, con un ruolo cruciale giocato da due figure chiave come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. A fare luce su questo intricato scenario è l’analisi di Carlo Laudisa su Gazzetta.it, che svela retroscena e dinamiche che avrebbero potuto ridisegnare gli attacchi di Juventus, Napoli e, inaspettatamente, anche del calciomercato Milan.

Tutto ha inizio con un’ipotesi che, per un breve periodo, ha acceso la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori: un clamoroso scambio tra Napoli e Juventus. Nell’ambito di un dialogo – poi naufragato – tra il club partenopeo e Massimiliano Allegri per la panchina azzurra, era emersa la concreta possibilità di vedere Vlahovic trasferirsi all’ombra del Vesuvio, con Osimhen che avrebbe fatto il percorso inverso, approdando a Torino. Le cifre circolate erano significative e delineavano i contorni di un’operazione di vasta portata: la Juventus avrebbe ceduto il centravanti serbo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, mentre avrebbe sborsato ben 75 milioni per assicurarsi il talento nigeriano. Un affare che, se fosse andato in porto, avrebbe rappresentato uno dei trasferimenti più onerosi e importanti della prossima sessione estiva.

Ma come spesso accade nel calcio, il destino delle trattative è appeso a un filo sottile, e in questo caso quel filo si è spezzato per una decisione inaspettata: la scelta di Antonio Conte di rimanere sulla panchina del Napoli. La ferma volontà del tecnico salentino di proseguire il suo progetto con i partenopei ha di fatto fatto tramontare l’intero impianto dello scambio. La permanenza di Conte ha blindato Osimhen, rendendo vana qualsiasi ulteriore discussione sull’ipotesi di una sua partenza verso la Juventus. Questo ha non solo interrotto i piani di mercato legati a uno scambio di alto profilo, ma ha anche ridefinito le strategie di entrambe le società per la prossima stagione.

Ed è qui che la vicenda assume un nuovo, inatteso, capitolo. Con il fallimento dell’operazione Napoli-Juventus, Dusan Vlahovic si ritrova nuovamente al centro delle voci di mercato, ma con una destinazione potenziale completamente diversa: il Milan. Secondo quanto riportato da Laudisa, il centravanti serbo è ora nel mirino proprio del club rossonero, e non è un caso che questa candidatura emerga in un momento in cui le sorti del mercato sembrano legate a filo doppio alle scelte in panchina. Non a caso, il Milan si trova ora con Massimiliano Allegri al timone, il quale evidentemente apprezza il giocatore serbo, avendolo avuto alla Juventus. La fascinazione per Vlahovic da parte di un “suo” Milan è una delle conseguenze dirette della dinamica che ha visto Conte rimanere a Napoli.

Questo intreccio di situazioni sottolinea quanto il calciomercato sia un sistema interconnesso, dove ogni decisione, ogni trattativa, ogni permanenza o partenza di un tecnico può avere effetti a cascata su più fronti. La vicenda Vlahovic-Osimhen, filtrata dall’acuta analisi di Laudisa, è un esempio lampante di come il futuro di diversi club e di numerosi calciatori sia spesso legato a fattori esterni e imprevedibili, rendendo ogni sessione di mercato un vero e proprio romanzo a puntate, ricco di suspense e colpi di scena. La palla, ora, passa ai dirigenti rossoneri per capire se Vlahovic diventerà la prossima punta di diamante del Milan, chiudendo un cerchio iniziato con un affare mancato.