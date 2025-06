Vlahovic, niente chance per il Milan? Il giocatore ha le idee chiare

Condividi via email

Vlahovic Milan, l’affare sembrerebbe essere sempre più complicato. Il calciatore non si smuove!

Le quotazioni di Dusan Vlahovic al Milan starebbero scendendo drasticamente. Il motivo principale, secondo quanto riportato da Daniele Longo, è legato all’elevato ingaggio dell’attaccante serbo, che non sembrerebbe intenzionato a rinunciare ai suoi attuali 12 milioni di euro netti a stagione percepiti dalla Juventus. Questo fattore rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per le casse rossonere.

Il Milan ha manifestato un interesse concreto per Vlahovic, considerandolo un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Contatti informali con il giocatore e il suo entourage ci sono stati, ma la questione economica si è rivelata subito il nodo cruciale. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe valutato internamente la possibilità di proporre un contratto pluriennale, magari di cinque anni, con uno stipendio più contenuto, nell’ordine dei 7 milioni di euro netti più bonus.

Tuttavia, la volontà di Vlahovic di non abbassare le proprie pretese salariali rende l’operazione estremamente complessa, quasi proibitiva per il Milan che, pur volendo investire su un centravanti di peso, deve rispettare precisi parametri economici. A meno di un’apertura clamorosa da parte del giocatore o della Juventus a contribuire in parte al pagamento dell’ingaggio, la pista che porta a Vlahovic sembra destinata a rimanere una suggestione difficile da concretizzare.

Questo scenario spinge il Milan a valutare alternative, orientandosi verso profili che rientrino nei propri parametri finanziari, sia in Serie A che, con maggiore insistenza, all’estero. La priorità per l’attacco resta alta, ma la compatibilità economica è un requisito fondamentale per le strategie di mercato rossonere.