Vlahovic Milan: rossoneri tagliati fuori? «Offerta impareggiabile»

Vlahovic Milan, i rossoneri rischiano di rimanere fuori dalla corsa per il serbo. Alla Fiorentina sarebbe arrivata un’offerta pazzesca

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, alla Fiorentina sarebbe arrivata una mega offerta per Dusan Vlahovic da parte dell’Arsenal. I Gunners le stanno provando tutte per portare il serbo a Londra il prima possibile.

Sul piatto ci sarebbero 70 milioni di euro al club viola e 18 a stagione al ragazzo. Cifre assolutamente non pareggiabili in questo momento per il Milan che, così, rischia di rimanere tagliata fuori dalla corsa per il bomber.