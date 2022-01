Vlahovic, cambia tutto per il futuro: le ultime sul serbo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina ha praticamente chiuso l’affare per un attaccante centrale. E ora la Juve spera per Vlahovic. Ultime

La Fiorentina ha praticamente chiuso l’affare per un nuovo attaccante centrale da mettere a disposizione del tecnico Italiano: Krzysztof Piatek.

A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui sarebbe praticamente chiuso l’affare per riportare in Serie A l’ex giocatore del Genoa. A questo punto resta da capire se il polacco andrà a prendere il posto di Vlahovic. Per Sky Piatek potrebbe prendere il ruolo di vice Vlahovic.