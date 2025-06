Vlahovic Milan, Di Marzio conferma: «Rossoneri sempre vigili ma c’è una possibilità che non va assolutamente esclusa»

Vlahovic Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha confermato il forte interesse dei rossoneri per il centravanti serbo

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e le voci che circondano le grandi squadre italiane si fanno sempre più insistenti. Tra queste, il calciomercato Milan è costantemente sotto i riflettori, con i tifosi che sognano grandi colpi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. A fare il punto sulla situazione rossonera, intervenuto a Sky Sport – Calciomercato l’Originale, è stato il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, fornendo preziosi aggiornamenti sulle strategie del club di Via Aldo Rossi. Le sue parole, riportate integralmente, delineano un quadro fatto di interessi concreti, ma anche di ostacoli economici e incognite sul futuro di alcuni obiettivi primari.

Dusan Vlahovic: Un Sogno Complesso per il Milan

Uno dei nomi che più accendono la fantasia dei sostenitori milanisti è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, con le sue qualità tecniche e il suo fiuto per il gol, rappresenterebbe un innesto di altissimo livello per il reparto offensivo del Diavolo. Tuttavia, come sottolineato da Di Marzio, la strada per arrivare a Vlahovic è tutt’altro che semplice. Il giornalista ha infatti dichiarato: “Novità concrete non ce ne sono, il Milan resta interessato ma non ci sono trattative concrete al momento.” Questa affermazione, se da un lato conferma un reale interesse da parte della dirigenza rossonera, dall’altro smorza gli entusiasmi, indicando come al momento non vi siano passi significativi verso una negoziazione.

Il motivo principale di questa fase di stallo è duplice, e tocca sia l’aspetto economico che quello legato alla volontà del giocatore. Di Marzio ha infatti proseguito, evidenziando le difficoltà finanziarie che un’eventuale operazione Vlahovic comporterebbe per il Milan: “Max Allegri ha grande stima del giocatore, ma il problema resta l’alto ingaggio di circa 12 milioni.” Un salario di tale entità rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse rossonere, che da tempo perseguono una politica di sostenibilità economica e di contenimento dei costi. L’ingaggio di Vlahovic supererebbe di gran lunga i parametri attuali imposti dalla società, rendendo necessario un intervento significativo o una deroga eccezionale che al momento non sembrano all’orizzonte.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è la posizione del giocatore stesso. Come evidenziato da Di Marzio: “C’è da capire anche cosa vuole fare il ragazzo, restare e magari liberarsi a zero, può essere opzione.” Questa dichiarazione apre uno scenario in cui Vlahovic potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto con il club attuale, attendendo la scadenza per poi accasarsi altrove a parametro zero. Questa strategia, se da un lato garantirebbe al giocatore una maggiore libertà di scelta e un ingaggio potenzialmente più elevato da parte della futura squadra, dall’altro renderebbe vano ogni tentativo di acquisizione a titolo oneroso da parte del Milan in questa sessione di mercato.

In conclusione, le parole di Gianluca Di Marzio tracciano un quadro chiaro delle ambizioni del Milan sul mercato, ma anche delle difficoltà concrete che il club deve affrontare. L’interesse per un talento come Dusan Vlahovic è indubbio, ma la strada per portarlo a San Siro è lastricata di ostacoli economici e legati alla volontà del calciatore. La dirigenza rossonera dovrà quindi ponderare attentamente ogni mossa, bilanciando il desiderio di rafforzare la squadra con la necessità di mantenere la stabilità finanziaria. I tifosi rossoneri possono continuare a sognare, ma con la consapevolezza che il calciomercato è imprevedibile e che le trattative complesse richiedono tempo e pazienza. Il prossimo futuro ci dirà se il Milan riuscirà a trasformare un sogno in realtà, o se dovrà virare su altri obiettivi per la sessione estiva di mercato.