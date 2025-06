Vlahovic, Tudor lo mette da parte: il Milan ci prova? La notizia sul serbo

Vlahovic riserva nella Juventus, ma il suo addio al momento non sembra così facile!

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione di Dusan Vlahovic alla Juventus è in una fase di incertezza, con il giocatore che, nell’analisi del quotidiano, sarebbe considerato una “riserva”. Una valutazione che, se confermata sul campo, segnerebbe un cambiamento significativo per l’attaccante serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative.

La Gazzetta sottolinea che Vlahovic è “in attesa di un top club”, un’aspirazione chiara per un giocatore del suo profilo e del suo valore. Questa ambizione è comprensibile per un attaccante che mira a giocare ai massimi livelli europei e a essere protagonista. Tuttavia, il mercato al momento non sembra riflettere queste aspettative: la testata rivela infatti che Vlahovic “al momento non ha ricevuto offerte, nemmeno dal Milan“.

Questa mancanza di proposte concrete, anche da parte di club che in passato erano stati accostati al suo nome, come il Milan, solleva interrogativi. Nonostante il talento e il potenziale riconosciuti a Vlahovic, il suo elevato ingaggio e il costo del cartellino richiesto dalla Juventus potrebbero rappresentare ostacoli significativi per molti dei top club europei. Le squadre, infatti, sono sempre più attente alla sostenibilità economica delle operazioni.

La situazione di Vlahovic è quindi un chiaro esempio di stallo di mercato, dove le aspirazioni del giocatore e le richieste del club si scontrano con una domanda che, al momento, non si traduce in offerte formali. Per la Juventus, l’assenza di proposte concrete complica i piani per il reparto offensivo, mentre per il giocatore si prospetta un futuro incerto, in attesa che il mercato si sblocchi.