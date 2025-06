Vlahovic Milan, l’interesse per il centroavanti non è mai scemato! Contatti confermati, cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Dusan Vlahovic torna al centro delle attenzioni nel panorama calcistico italiano. L’attaccante serbo della Juventus, protagonista di una stagione spesso altalenante, è ora oggetto di forte interesse da parte del Milan. A rivelarlo è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulla situazione, delineando un possibile scenario sorprendente per la prossima finestra di trasferimenti.

Dopo le sue stagioni tra alti e bassi alla Juventus, il profilo di Vlahovic sembra stuzzicare la dirigenza rossonera, sempre alla ricerca di un centravanti di peso che possa garantire un alto numero di gol. Il “nuovo Milan”.

Per Vlahovic stesso, un cambio di ambiente potrebbe rappresentare l’occasione per ritrovare la continuità realizzativa e la brillantezza mostrate ai tempi della Fiorentina, rilanciando la sua carriera in un club ambizioso e con nuove idee tattiche. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa suggestione di mercato potrà trasformarsi in una concreta realtà.