Vlahovic Milan, il serbo rifiuta rinnovo e cessione dalla Juve: Tare osserva la situazione, cosa può succedere

Vlahovic Milan, il centravanti serbo ha rifiutato la cessione e il rinnovo con la Juve: il club rossonero osserva attentamente

La situazione intorno a Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più tesa e complessa. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo ha preso una posizione ferma, rifiutando sia l’ipotesi di una cessione che la proposta di un rinnovo contrattuale a cifre inferiori. Questa insistenza di Vlahovic sta creando un vero e proprio blocco nelle strategie di mercato della Juventus, con ripercussioni significative sul fronte delle acquisizioni e, potenzialmente, sul futuro stesso del giocatore a Torino.

Il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dall’attuale stipendio di Vlahovic, che ammonta a ben 12 milioni di euro lordi. Questa cifra, considerata elevata nel contesto attuale del bilancio bianconero, è il principale ostacolo al mantenimento del giocatore alle condizioni attuali e, al contempo, il motivo per cui la Juventus sta cercando soluzioni alternative, come una cessione o una riduzione dell’ingaggio. La sua decisione di non accettare tagli salariali né di considerare offerte da altri club pone la Juventus in una posizione difficile, con il rischio concreto che il giocatore possa finire fuori rosa se la situazione non dovesse sbloccarsi. Una mossa del genere, seppur drastica, potrebbe essere presa in considerazione dalla dirigenza per tutelare gli interessi economici e sportivi del club.