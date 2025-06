Vlahovic Milan, cartellino sostenibile ma Tare avvisa il serbo: affare possibile solo a queste condizioni

Vlahovic Milan, il cartellino fissato a 25 milioni di euro è sostenibile da parte del club rossonero: l’ostacolo è l’ingaggio

La Juventus ha stabilito il prezzo per l’attaccante Dusan Vlahovic: 25 milioni di euro. Una cifra che, secondo quanto riportato da Repubblica, ha immediatamente catturato l’attenzione di Massimiliano Allegri, il neo-tecnico del Milan. Allegri, che conosce bene il giocatore avendolo allenato a Torino, considera l’affare un’opportunità eccellente, soprattutto in un momento in cui il budget dei rossoneri non permette spese folli e “svolazzi di fantasia”. L’interesse è concreto, ma un ostacolo significativo si frappone tra il Milan e il bomber serbo: l’ingaggio di Vlahovic.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha comunicato che la società non può spingersi oltre un’offerta di 6 milioni di euro netti a stagione per il salario del giocatore. Una somma importante per le casse rossonere, ma che, a quanto pare, non stuzzica Dusan Vlahovic. Le richieste dell’attaccante sono presumibilmente più alte, e questa discrepanza economica potrebbe seriamente compromettere il trasferimento. Il nodo ingaggio si rivela quindi il vero punto critico della trattativa, mettendo a dura prova le speranze del calciomercato Milan di assicurarsi le prestazioni del talentuoso centravanti.

Per la Juventus, la cessione di Vlahovic a 25 milioni rappresenterebbe un’operazione che, pur con una minusvalenza rispetto all’investimento iniziale, consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi e di generare liquidità da reinvestire sul mercato. La Vecchia Signora sta pianificando una ristrutturazione della rosa e ogni entrata è fondamentale per il futuro. L’idea di cedere Vlahovic, un giocatore di indubbie qualità ma che non ha forse pienamente convinto a Torino, sembra prendere piede. Il suo valore di mercato, pur considerando le fluttuazioni, è ancora elevato e una sua partenza potrebbe sbloccare altre operazioni in entrata per i bianconeri.

Dal canto suo, il Milan di Allegri vede in Vlahovic il profilo ideale per rinforzare l’attacco. Il tecnico livornese apprezza le sue capacità realizzative, la sua presenza fisica in area di rigore e la sua capacità di lavorare per la squadra. Un attaccante centrale, forte e con un buon senso del gol, è proprio ciò che il Milan cerca per completare il proprio reparto offensivo. I 25 milioni richiesti dalla Juventus sono considerati un prezzo equo per un giocatore del calibro di Vlahovic, soprattutto in un mercato sempre più inflazionato. La strategia del Milan è chiara: puntare su giocatori funzionali al progetto e che possano garantire un rendimento immediato, senza però sforare il proprio tetto salariale.

Il futuro di Dusan Vlahovic rimane quindi incerto. Se da un lato il Milan di Allegri è fortemente interessato e la Juventus è disposta a cederlo per una cifra definita, dall’altro l’ingaggio rappresenta un muro invalicabile. Sarà interessante vedere se le parti riusciranno a trovare una soluzione che soddisfi sia le esigenze economiche del giocatore che le possibilità del club rossonero. La finestra di mercato estiva è appena iniziata, e la trattativa Vlahovic-Milan si preannuncia come una delle saghe più avvincenti delle prossime settimane, con Repubblica in prima linea nel raccontare gli sviluppi.