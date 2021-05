Vlahovic, la richiesta della Fiorentina: la Roma si defila, il Milan ci pensa

Dusan Vlahovic ancora nel mirino del Milan. Intanto Rocco Commisso ha ribadito la cifra necessaria per strappare il giocatore

Dusan Vlahovic ancora nel mirino del Milan. Intanto Rocco Commisso ha ribadito la cifra necessaria per strappare il giocatore alla Viola: 60 milioni di eur0. In Serie A il Milan è la squadra più interessata, più defilata la Roma che sembra ormai orientata verso altri obiettivi (i giallorossi non andranno in Champions League).

La Fiorentina ha intravisto una leggera apertura sul fronte del rinnovo di contratto. Tuttavia, al momento il giocatore ha il coltello dalla parte del manico e fra sei mesi sarebbe libero di accordarsi con un altro club. Il Milan lavora sodo per centrare il quarto posto, poi verrà fatta un’offerta ufficiale bel al di sotto dei 60 milioni richiesti.