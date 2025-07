Vlahovic, braccio di ferro con la Juventus: il Milan di Allegri alla finestra. Spunta il retroscena tra l’attaccante e il livornese

Vlahovic apre il braccio di ferro con la Juventus sul proprio futuro: telefonata tra l’attaccante serbo e Massimiliano Allegri

Dusan Vlahovic è al centro di una complicata trattativa di mercato che lo vede contrapposto alla Juventus, un vero e proprio muro contro muro che sta tenendo con il fiato sospeso gli appassionati di calcio. L’edizione odierna di Repubblica ha acceso i riflettori su questa vicenda, rivelando dettagli cruciali sul futuro dell’attaccante serbo. Il giocatore, che ha rifiutato in più occasioni il rinnovo contrattuale proposto dalla Vecchia Signora, starebbe ora chiedendo una buonuscita per lasciare Torino.

La situazione è intricata: Vlahovic ha già detto “no” a un’offerta della Juventus da 8 milioni di euro all’anno per prolungare il suo legame con il club. Questo rifiuto ha aperto scenari inaspettati, e tra le squadre più interessate a monitorare l’evolversi della vicenda c’è il calciomercato Milan. I rossoneri, infatti, sembrano avere un asso nella manica: Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Diavolo, che avrebbe personalmente contattato il serbo per esprimere il suo desiderio di riaverlo alle proprie dipendenze, stavolta in maglia rossonera. Un ritorno di fiamma tra allenatore e giocatore, con Vlahovic che avrebbe dato la sua disponibilità di massima al trasferimento.

Tuttavia, un ostacolo significativo si frappone tra Vlahovic e un possibile futuro in rossonero: il suo attuale ingaggio da ben 12 milioni di euro a stagione. Il Milan, consapevole delle proprie possibilità economiche e della necessità di mantenere un equilibrio finanziario, avrebbe offerto all’ex Fiorentina una cifra di 6 milioni di euro all’anno, una proposta che, al momento, non sembra gradire al giocatore. La differenza tra le richieste del serbo e le offerte dei club è sostanziale e rappresenta il nodo principale da sciogliere in questa complessa operazione di mercato.

A rendere ancora più spinosa la trattativa, si aggiunge la questione della buonuscita e delle commissioni per gli agenti. Secondo quanto riportato da Repubblica, i manager di Vlahovic, i fratelli Ristic, avrebbero avanzato una richiesta alla Juventus di dieci milioni di euro per liberare il loro assistito: cinque milioni per loro e cinque milioni per il giocatore. Una richiesta che, tuttavia, si scontrerà con un netto rifiuto da parte della nuova dirigenza bianconera. Quest’ultima, infatti, ha imposto una stretta decisa sulle commissioni agli agenti, volendo porre fine a pratiche ritenute eccessive e onerose per le casse del club. Questa politica di contenimento dei costi e di maggiore rigore nelle trattative si scontra frontalmente con le pretese degli agenti di Vlahovic, rendendo ancora più difficile un accordo.

In sintesi, il futuro di Dusan Vlahovic è avvolto nell’incertezza. La Juventus non intende concedere sconti e la sua posizione è ferma. Il Milan di Allegri è pronto a cogliere l’occasione, ma deve fare i conti con le elevate pretese economiche del giocatore. La richiesta di buonuscita e le commissioni milionarie richieste dagli agenti rappresentano ulteriori elementi di attrito che complicano ulteriormente una situazione già di per sé molto delicata. Gli occhi di tutta Europa sono puntati su Torino e Milano, in attesa di capire come si risolverà questa intricata vicenda di mercato che potrebbe ridisegnare gli equilibri del calcio italiano.