Vlahovic, un rebus da 12 milioni: la Juventus cerca una via d’uscita, il Milan osserva

Vlahovic resta un problema da 12 milioni di euro netti per la Juventus: il Milan cavalca la suggestione legata al centravanti serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si tinge sempre più di incertezza, trasformandosi in un vero e proprio grattacapo per la dirigenza bianconera. L’arrivo di Jonathan David ha cristallizzato una situazione che già da tempo vedeva il centravanti serbo fuori dai piani tecnici della Vecchia Signora. Ma se la volontà di cederlo è chiara, la complicazione maggiore risiede nel concretizzare tale operazione, soprattutto a causa del suo ingaggio faraonico: ben 12 milioni di euro a stagione. Un costo che scoraggia la maggior parte dei club europei, rendendo il mercato di Vlahovic un vero e proprio rompicapo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, la situazione è un rebus intricato. Il quotidiano sportivo ha titolato emblematicamente: “La Juve vede l’agente per una via d’uscita. Suggestione Milan“, sottolineando la difficoltà della cessione e aprendo uno spiraglio su una destinazione in Serie A.

Il problema principale, come detto, è l’aspetto economico. Un contratto così pesante vincola il giocatore e la società, rendendo quasi impossibile una cessione a titolo definitivo che soddisfi le esigenze finanziarie della Juventus, desiderosa di rientrare almeno in parte dall’investimento fatto per il serbo. Le squadre interessate faticano a proporre un’offerta che includa sia un cartellino elevato sia un ingaggio di tale portata, spingendo la Juventus a valutare soluzioni alternative, come un prestito con diritto/obbligo di riscatto o, più verosimilmente, una cessione a titolo definitivo con una forte riduzione dell’ingaggio da parte del giocatore.

In questo scenario complesso, l’incontro tra la dirigenza juventina e l’agente di Vlahovic diventa cruciale. L’obiettivo è trovare una strategia condivisa per sbloccare la situazione, esplorando ogni possibile opportunità di mercato. Si vocifera di un tentativo di rinegoziare lo stipendio del giocatore per renderlo più appetibile ad altri club, o di cercare una squadra disposta a sobbarcarsi gran parte del suo ingaggio.

E qui entra in gioco la “suggestione Milan”. I rossoneri, sempre alla ricerca di un attaccante di livello e con la necessità di rinforzare il reparto offensivo, potrebbero vedere in Vlahovic un’opportunità, seppure con le dovute cautele economiche. Un trasferimento a Milano rappresenterebbe per il serbo la possibilità di rimanere in Serie A, un campionato che conosce bene, e di rilanciarsi in un contesto ambizioso. Tuttavia, anche per il calciomercato Milan, l’onere dello stipendio resterebbe un ostacolo non indifferente, rendendo necessaria una formula innovativa o una chiara volontà del giocatore di ridursi l’ingaggio.

La Juventus, dal canto suo, ha l’urgenza di alleggerire il proprio monte ingaggi e di liberare risorse per ulteriori mosse di mercato, specialmente dopo l’acquisto di David che occupa già una casella importante nel reparto offensivo. La cessione di Vlahovic non è solo una questione tattica, ma una necessità finanziaria per le casse bianconere.

In sintesi, il futuro di Dusan Vlahovic è un gigantesco punto interrogativo. La Juventus è impegnata in una corsa contro il tempo per trovare una soluzione conveniente, mentre l’ingaggio elevato del giocatore e la mancanza di acquirenti disposti a soddisfare le richieste complicano ulteriormente il quadro. La “suggestione Milan” è una delle poche piste concrete emerse, ma la sua fattibilità dipenderà in gran parte dalla capacità delle parti di trovare un punto d’incontro economico. Solo il tempo dirà se questo complesso rebus troverà finalmente una sua soluzione.